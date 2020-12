vor 1 Min.

HC Landsberg rutscht ans Tabellenende der Eishockey-Oberliga

Patrik Rypar (weißes Trikot) vergibt hier eine Chance für den HC Landsberg in Peiting. Am Ende gab es die nächste deutliche Niederlage für die Riverkings.

Plus Der HC Landsberg kann den Negativtrend nicht stoppen. In Peiting gibt es die nächste deutliche und verdiente Niederlage für die Riverkings.

Von Margit Messelhäuser

Nichts wurde es für den HC Landsberg mit einem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk – im Gegenteil. Beim Nachbarn Peiting setzte es für den Oberliga-Aufsteiger die nächste deutliche Niederlage. Mit 1:6 musste sich die Mannschaft von Trainer Fabio Carciola geschlagen geben und ist damit neues Schlusslicht der Liga.

Der HC Landsberg kann die Niederlagenserie einfach nicht stoppen. Immer wieder gelingt den Riverkings ein passables Drittel, aber das reicht in der Oberliga einfach nicht, um auch Punkte einzufahren. Da das bisherige Schlusslicht Passau in Memmingen deutlich gewann - das Spiel wurde später angepfiffen und kurz vor Schluss stand es 9:2 für Passau -, sind die Landsberger nun auch auf den letzten Platz in der Tabelle gerutscht.

Landsberg hat im ersten Drittel sogar die besseren Chancen

Einen guten Start legten die Landsberger beim Nachbarn hin und hatten sogar die besseren Chancen. Auch wenn die Spielanteile ausgeglichen waren, die Riverkings hätten eigentlich in Führung gehen müssen. Nach fünf Minuten wurde Hayden Trupp perfekt angespielt und er lief allein auf den Peitinger Keeper zu, vergab dann aber. Nur zwei Minuten später war es Dennis Sturm, der nach einem eins-gegen-eins die Scheibe nicht im Tor unterbrachte.

Und wie so oft rächte sich das dann kurz vor Drittelende. Ein Fehler an der eigenen blauen Linie sorgte dafür, dass die Landsberger 34 Sekunden vor Schluss doch noch ein Gegentor kassierten. Und an dessen Vorbereitung war auch noch der Ex-Landsberger Dennis Neal beteiligt, Torschütze für die Gastgeber war Daniel Reichert.

Resignation beim HCL nach dem zweiten Gegentor

Die große Frage war: Wie haben die Landsberger dieses ärgerliche Gegentor verkraftet? Nicht gut, das zeigte sich schnell. Peiting war nun besser im Spiel und als Hlozek in der 27. Minute nach einem individuellen Fehler der Riverkings auf 2:0 stellte, war auf Landsberger Seite bereits Resignation zu spüren. Das Drittel war nun insgesamt zerfahren, aber Peiting blieb überlegen. Die Folge war das 3:0 für die Gastgeber durch Feuerecker in der 37. Minute.

Es sind schwere Zeiten für HCL-Trainer Fabio Carciola: Sein Team kommt aus dem Tief nicht raus. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Eigentlich hätten die Landsberger danach noch die Chance gehabt, sich etwas ranzukämpfen, da ein Peitinger noch auf die Strafbank musste, aber in diesem Powerplay ging praktisch nichts zusammen. Der HCL konnte an die Leistung aus dem ersten Drittel nicht mehr anknüpfen.

In Unterzahl fällt die Entscheidung

Und im letzten Abschnitt ging es dahin: Nach nur fünf Minuten sorgten Gohlke und Heger - jeweils in Überzahl - mit ihren Treffern zum 5:0 für die Entscheidung. Zwar gelang Michael Fischer in der 46. Minute das 1:5, aber es war klar, dass eine routinierte Mannschaft wie Peiting diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand geben würde. Tatsächlich machten die Gastgeber nur mehr das Nötigste und hatten das Spiel trotzdem jederzeit im Griff. Bei Landsberg lief gar nichts mehr zusammen und so ging auch der letzte Treffer auf das Peitinger Konto: Erneut in Überzahl sorgte Ehliz in der letzten Minute für den 6:1-Endstand für Peiting.

Den Landsberg Riverkings bleibt nun fast eine Woche, um neue Kräfte zu sammeln. Das nächste Spiel steht erst am 26. Dezember an, dann ist Weiden in Landsberg zu Gast.

