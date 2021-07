Ausdauersport: Wie man den „inneren Schweinehund“ in Ketten legt

Plus Mit dem Laufen zu beginnen, ist meist der leichteste Schritt. Schwierig wird es, dabeizubleiben. Dominic Wimmer ist nicht nur Ironman, er läuft auch Marathon in unter drei Stunden und gibt wertvolle Tipps.

Viele haben für sich in der Corona-Zeit das Laufen entdeckt. Aber: Laufen ist nicht gleich Laufen. In einer Serie geben Experten und langjährige Elite-Athleten im Landsberger Tagblatt Tipps für Neu- und Wiedereinsteiger. Den Abschluss macht der Dießener Dominic Wimmer zum vermutlich wichtigsten Punkt: Motivation.