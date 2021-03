vor 35 Min.

Landsberg: Für die Handballer ist die Saison gelaufen

Plus Der Verband hat die Handball-Saison beendet. Für den TSV Landsberg ist es keine Überraschung - es laufen schon die Vorbereitungen für die nächste.

Von Margit Messelhäuser

Die wirklich so große Überraschung war es tatsächlich nicht: In Bayern hat der Handball-Verband die Saison abgesagt. „Natürlich ist das bitter für uns“, sagt Landsbergs Handball-Abteilungsleiter Roland Neumeyer. Aber es gibt auch gute Aussichten.

Es war frustrierend für Spieler und Trainer – sowohl im Nachwuchs, als auch bei den Seniorenteams. „Natürlich haben unsere Trainer auch Onlinetraining angeboten“, sagt Neumeyer. Und im Nachwuchs haben sich die Coaches auch Wettbewerbe ausgedacht, bei denen es kleine Preise zu gewinnen gab. „Aber mit der Zeit hat die Motivation einfach nachgelassen.“

In Landsberg ist Waldlauf statt Sprungwurf angesagt

Immerhin scheint jetzt Besserung in Sicht. „Wenn bald wieder zehn Personen zusammen im Freien trainieren dürfen, wollen wir versuchen, zumindest zusammen laufen zu gehen“, so der Handball-Abteilungsleiter. Dabei, betont er, gehe es nicht nur darum, gemeinsam Sport zu treiben, „es ist einfach wichtig, dass man sich auch wieder treffen kann“.

Dieser gemeinsame Kontakt fehle enorm. Eigentlich hatte man ja auch vorgehabt, alle Mitglieder zu Weihnachten mit einem kleinen Geschenk zu überraschen, aber „das versuchen wir jetzt, wenn es Öffnungen gibt, und man wieder zusammenkommen darf“. Immerhin: Zu Austritten habe die Corona-Pandemie bei den Handballern nicht geführt. „Ich habe auch bereits mit den Spielern der ersten Mannschaft und mit den Damen wegen der neuen Saison gesprochen“, so Neumeyer – abgesehen von je einer Absage und die aus beruflichen beziehungsweise gesundheitlichen Gründen, seien alle auch in der neuen Saison wieder für Landsberg am Ball.

Das Beachturnier soll in kleiner Form stattfinden

Und bis dahin hofft Neumeyer, dass im Freien etwas geht. Zum einen habe man für die Jugend einen schulischen Freiplatz zur Verfügung – die Erwachsenen könne man wohl eher mit Beachhandball wieder animieren, sobald das Wetter trocken ist. Ein großes Beachhandball-Turnier wird es in diesem Jahr nicht geben – es sei einfach zu unsicher, ob sich der große organisatorische Aufwand auch lohne. „Aber wir wollen, wenn es geht, ein kleines Turnier mit Landsberger Vereinen machen“, sagt Neumeyer.

