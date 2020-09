00:02 Uhr

MTV-Damen sind gerüstet

20 Tore in acht Testspielen sprechen für sich

„Es nervte, dass man einfach nicht wusste, wie es weitergeht“ – da ist sich Maria Breitenberger, der Kapitän der Fußballdamen des MTV Dießen, mit ihren Mitspielerinnen einig. Am 9. November 2019 hat die Landesliga-Truppe ihr letztes Punktspiel bestritten (1:2 bei Amicitia München). Das ist jetzt zehn Monate her. Doch inzwischen steht fest: Am 19. September findet für die Fußballer der Neustart statt.

Damit ist das Testspiel gegen Ottobeuren am nächsten Samstag das letzte Vorbereitungsspiel für die Landesliga-Damen – allerdings ist es auch schon das achte seit dem Trainingsauftakt Mitte Mai. Und es sieht ganz danach aus, als wären die Dießenerinnen bestens gerüstet für die Rückrunde. Die vergangenen fünf Testspiele wurden nicht nur gewonnen, dabei wurden auch 20 Tore erzielt: 5:1 gegen Augsburg, 4:1 und 5:4 gegen Kaufbeuren, 4:1 gegen Oberau und zuletzt 2:1 gegen Bad Aibling. Da stand Kathi Hack im Tor und Steffi Wild traf zweimal, zuvor hatten sich unter anderem Caro Bader (6) , Andrea Bichler (4), Zoe Klein und Maria Breitenberger (je 2) in die Torschützenliste eingetragen.

Die letzten Tests haben gezeigt: Die Mannschaft hat sich spielerisch stark verbessert und sie ist in der Breite besser aufgestellt – trotz der schweren Verletzung von Sophie Bauer (Bruch des Sprunggelenks) und des Abgangs von Kristina Spitzer (Studium in Cleveland/USA) und dem Karriereende von Vize-Kapitän Tamara Swoboda. Der Grund sind eine Reihe von Neuzugängen, die so richtig eingeschlagen haben.

Allen voran Caro Bader, die nicht nur Tore macht, sondern auch im Mittelfeld jeden Gegner abkocht. Ball verloren geben – das gibt es für die laufstarke Breitbrunnerin nicht. Auch ihre Schwester Veri ist schnell zur festen Größe geworden. Dazu kommt Youngster Kathi Hack, 16, die im Feld fehlt, wenn sie ins Tor muss.

Gegen Bad Aibling feierte zudem die 19-jährige Celina Costantini ihre Premiere im MTV-Trikot. Die gebürtige Peißenbergerin bestritt 42 Spiele für den FC Bayern, zwölf davon in der Zweiten Bundesliga. Jetzt konnte sie Dießens Trainer Nico Weis an den Ammersee locken. „Sie wird uns mit ihrer individuellen Klasse einen Schritt vorwärtsbringen“, ist sich der Trainer sicher. Beim Debüt bewies die gelernte Innenverteidigerin gleich mal, dass auch sie den Dießenerinnen im Abstiegskampf helfen kann: starke Abwehrleistung bis zu heftigen Wadenkrämpfen.

Weis ist sicher: „Wir sind bereit für den Re-Start. Die Mannschaft ist topfit und die vielen neuen Gesichter wollen sich endlich auch in der Landesliga beweisen.“ (ernst)

Themen folgen