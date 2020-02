vor 10 Min.

Matthias Peischer will seinen Titel verteidigen

Drei Penzinger starten ab dem Wochenende bei internationalen Wettkämpfen

Von Margit Messelhäuser

Irgendwie hat man damit gerechnet, aber jetzt steht es fest: Die Penzinger Stockschützen sind wieder bei der EM und WM vertreten. Stefan Gießer schaffte den Sprung in den Kader für die Junioren-Europameisterschaft, und Matthias Peischer hat gleich zwei Möglichkeiten, sich WM-Medaillen zu holen – auch zusammen mit dem Dritten im Bunde, Florian Lechle.

Anstrengende Wochenenden liegen hinter Matthias Peischer, Florian Lechle, Stefan Gießer, Verena Ruile und Michael Wurmser. Mussten sie sich doch erst mal für die Welt- beziehungsweise Europameisterschaft qualifizieren. Für Verena Ruile und Thomas Wurmser reichte es ganz knapp nicht, aber die Fahrt nach Regen, wo beide Titelkämpfe ausgetragen werden, sollte sich für sie und alle anderen Penzing-Fans trotzdem lohnen. Haben sie doch trotzdem drei Sportler am Start.

Den Auftakt machen die Junioren mit der Europameisterschaft vom 3. bis 7. März. Sowohl in der Mannschaft als auch im Einzelzielschießen geht dort Stefan Gießer an den Start. „Das freut mich besonders, denn er ist mein Schützling“, sagt Matthias Peischer. Er ist nämlich auch noch Nationaltrainer der Junioren. „Stefan ist auf jeden Fall im Einzel die größte deutsche Hoffnung“, sagt Peischer. Schließlich wurde Gießer in der Klasse U16 auch erst vor Kurzem deutscher Meister im Zielschießen.

Mit der Europameisterschaft erwartet das Penzinger Talent nun der nächste Höhepunkt. „Am Finaltag werden sicher 900 bis 1000 Zuschauer in Regen sein“, so der Kapitän der Penzinger Bundesligamannschaft.

Ihm selbst bleiben nur wenige Tage zum Verschnaufen, dann wird es für ihn ernst. „Wir treten in der Mannschaft als Titelverteidiger an“, sagt Peischer – und das soll wörtlich genommen werden. Zusammen mit Florian Lechle und seinen Teamkollegen will er den Erfolg von 2018 wiederholen. Lechle geht ebenfalls als Weltmeister an den Start – er hatte vor zwei Jahren mit der Juniorenmannschaft Gold gewonnen.

Aber für Matthias Peischer ist das noch nicht alles. Der 29-Jährige hat sich nämlich auch noch fürs Teamzielschießen qualifiziert und hätte darüber hinaus auch noch im Einzelzielschießen antreten dürfen. „Darauf habe ich aber verzichtet, das würde einfach zu viel werden. Ich konzentriere mich lieber auf die beiden Mannschaftswettbewerbe.“ Schließlich werden in allen Disziplinen auch Vorrunden ausgetragen, da käme er dann gar nicht mehr aus der Eishalle.

Ein Wiedersehen mit den Chinesen wird es übrigens nicht geben. Im Dezember war Matthias Peischer wie berichtet, mit einer deutschen Delegation ins „Land der Mitte“ gereist, um dort für den Stocksport zu werben. Mit Erfolg, denn eigentlich wollten die Chinesen eine Mannschaft zur WM schicken. „Aber wegen des Coronavirus’ müssen sie zu Hause bleiben“, sagt der Penzinger. Schließlich sind in Regen nicht nur die Zuschauerränge für alle Wettbewerbe bereits ausverkauft, es sind auch Teams aus 28 Nationen am Start. „Sonst sind am Ende noch die Stockschützen schuld, wenn sich das Virus weiter verbreitet“, sagt er mit einem Schmunzeln. (mm)

