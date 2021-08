Motorsport

vor 56 Min.

Marcel Schrötter fährt auf einmaliger Rennstrecke in Top Ten

Marcel Schrötter aus Pflugdorf schafft in Österreich eine Platzierung in den Top Ten. Das Rennen hatte aus seiner Sicht einen besonderen Charakter.

Plus Motorradpilot Marcel Schrötter aus Pflugdorf kämpft in Österreich mit den Besonderheiten der Rennstrecke. Das Saisonziel legt er neu fest.

Pflugdorf Motorradprofi Marcel Schrötter musste am Sonntag auf dem Red-Bull-Ring in Österreich alles geben, beim Rennen in der Moto2-Weltmeisterschaft. Der Kurs ist aus seiner Sicht einmalig unter den Strecken im Rennkalender.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen