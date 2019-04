00:04 Uhr

Rausputzen für den Endspurt

In einigen Klassen bahnt sich ein spannendes Finale im Kampf um den Aufstieg an. Vor allem Prittriching muss zittern, nachdem es einen großen Vorsprung verspielt hat

Von Karlheinz Fünfer

In einigen Klassen zeichnet sich ein spannendes Finale im Aufstiegskampf ab. Jeweils ein Trio macht sich in der Kreisklasse 4 und in der A1 Hoffnungen auf den Sprung nach oben. In den A-Klassen 7 und 8 hängen sogar vier Aspiranten ganz eng zusammen. Aus dem Rennen sein dürften dagegen die Landkreisteams in der A5 mit dem MTV Dießen und in der A-Augsburg mit Hurlach und dem VfL Kaufering II.

Kreisklasse 4

Geht dem Rangzweiten Igling (43) im Aufstiegsrennen kurz vor Schluss die Luft aus? Einen Fingerzeig dürfte das Heimspiel gegen Wildsteig/Rottenbuch (14) geben. Gegen das angriffsschwache Schlusslicht muss die jüngste Serie von vier Partien ohne Sieg auf jeden Fall zu Ende gehen.

Vom Iglinger Durchhänger profitiert haben Spitzenreiter Weil (46) und der Dritte Eching (39). Weil will gegen das auswärts zumeist recht harmlose Schwabbruck/Schwabsoien (30) seinen Vorsprung von drei Zählern verteidigen, Eching seine flotte Serie nach der Winterpause in Scheuring (16) fortsetzen. Dem im Hinspiel mit 2:6 abservierten FCS steht nach zwei weiteren Niederlagen am Osterwochenende auf dem vorletzten Platz das Wasser bis zum Hals.

Trotz zuletzt sieben Punkten aus drei Partien ohne Niederlage muss auch in Fuchstal (20) weiter gezittert werden. Da bleibt die Hoffnung, dass Gastgeber Kinsau (35) zum fünften Mal nach der Winterpause über ein Remis nicht hinauskommt. Mit Unterdießen (26) und Utting (28) treffen zwei absolut unberechenbare Tabellennachbarn aus dem Mittelfeld aufeinander.

A-Klasse 1

Der einstmals riesige Vorsprung von Spitzenreiter Prittriching (41) ist endgültig aufgebraucht. Landsberied hat gleichgezogen, Geltendorf (40) liegt nur knapp dahinter. Gegen das im Hinspiel noch mit 6:1 zerlegte Haspelmoor (29) nimmt Prittriching bereits den sechsten Anlauf, endlich den ersten Dreier nach der Winterpause zu landen.

Dem zu Hause noch unbesiegten Geltendorf sollte der Erfolg von Aich II (24) über Prittriching Warnung genug sein. Mit einem Heimsieg kann Walleshausen (27) seinen auswärtsschwachen Gast Mammendorf II (29) im Mittelfeld überholen.

A-Klasse 5

Die Heimpleite gegen das bisherige Schlusslicht Pöcking/Possenhofen II ist der absolute Frühjahrstiefpunkt für Dießen (30). Da mag man selbst beim nächsten Kellerkind Peißenberg II (20) die Hand für den MTV nicht mehr ins Feuer legen, obwohl das Hinspiel mit 5:0 eine klare Sache war.

A-Klasse 7

Drei der vier Aufstiegsanwärter hatten in der Vorrunde ihre in der unteren Tabellenhälfte sitzenden Gegner voll im Griff. Der neue Spitzenreiter Finning (48) hatte seinen Lokalrivalen Hofstetten (19) mit 6:0 abgeschossen, der Rangzweite Schondorf (47) Issing (21) mit 5:2 und der Vierte Erpfting (44) Reichling (23) mit 5:1. Vieles spricht für einen erneuten Erfolg.

Im Rückblick als die Topsensation muss man dagegen das 1:1 im Hinspiel zwischen dem Dritten Schwabhausen (47) und dem abgeschlagenen Schlusslicht Stoffen (10) betrachten. Da dürfte die auf einer Erfolgswelle schwimmende DJK kein zweites Mal mitspielen.

Zum Rätselspiel werden allmählich die Auflösungserscheinungen des FC Kaufering (28). Profitiert im Abstiegskampf nun auch die seit Langem erfolglose Penzinger Reserve (17) davon? Einem Abstiegsrang wieder entkommen, hofft Greifenberg (18) auch beim Derby in Windach (24) auf einen Punktgewinn. Kein Schuh drückt Dettenschwang (27) vor der Fahrt nach Breitbrunn (20).

Klasse 8

Gelingt Schlusslicht Finning II (1) beim Tabellenzweiten Ingenried (40) mit dem ersten Saisonsieg nicht die Mega-Sensation, so ist die sofortige Rückkehr in die B-Klasse bereits besiegelt.

Den zweiten Absteiger müssen wohl Apfeldorf (15) und das punktgleiche Bernbeuren II unter sich ausmachen. Der SVA hat beim nach der Winterpause stark verbesserten TSV Schongau (21) einen schweren Stand.

A-Klasse Augsburg

Jeweils mit einem Tor Unterschied haben Hurlach (37) und die Reserve des VfL Kaufering II (30) das Hinspiel beim Tabellennachbarn Reinhartshausen (34) und gegen TSV Bobingen II (23) für sich entschieden. Doch das ist noch keine Garantie für ein erfolgreiches Rückspiel – siehe vergangene Runde!

Themen Folgen