vor 40 Min.

Reiter zeigen nicht nur im Gelände ihr Können

Der RFV Ammersee freut sich über ein gelungenes Turnier. Zwei Teilnehmer sitzen unfreiwillig ab

121 Mal klingelte beim Turnier des RFV Ammersee in Dießen das Richterglöckchen für Reiter, die sich in den Disziplinen Dressur, Stil- und Geländespringen auf Reiterwettbewerbs- und Kl. E-Niveau den Aufgaben stellten.

Ein Teil davon bestritt alle drei Prüfungen: In diesen sogenannten kombinierten Prüfungen ist im Reiterwettbewerb Anna Lederer vom RFV Ammersee auf ihrer Chiara die vielseitigste Reiterin, in der Klasse E hat sich Lisa Koch von den Pferdefreunden am Wendelstein auf Bella Odessa den Titel gesichert.

Philipp Lederer, ebenfalls vom gastgebenden RFV Ammersee, darf sich mit seinem Cairon immerhin Vize-Vielseitigkeitsmeister der Klasse E nennen.

Highlights eines solchen Turniertages sind natürlich immer die Geländeprüfungen. Dank der großartigen Leistung des Geländeteams wurden mit Parcours-Chef Andrezej Stasiak zwei herausfordernde, aber faire Strecken entwickelt, die durch den schönen Blumenschmuck auch sehr einladend waren.

Von den 48 Buschreitern, die die Strecken in Angriff genommen haben, haben nur zwei den „Boden geküsst“, eine davon auch erst nach dem Ziel – das Pferd hatte sich einfach zu viel gefreut. Das wichtigste aber: Allen vieren – Pferd und Reiter – ist nichts passiert.

Dank der zahlreichen Helfer und Sponsoren konnte sich der RFV Ammersee über ein gelungenes Turnier freuen. Eine hervorragende Arbeit leistete dabei auch das Richterteam.

Alle Ergebnisse gibt es auf der Homepage des Vereins. (lt)

