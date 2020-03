vor 34 Min.

Scheuringer Senioren sorgen für den nächsten Erfolg

In der höchsten Klasse bleiben die Lechrainer ohne Niederlage. Auch die Einzelwertung geht an Edelweiß

Die Scheuringer Senioren haben ihre Chance genutzt: Nachdem Seriensieger Pürgen und die erste Mannschaft der Sportschützen Landsberg in den Bezirk aufgestiegen sind, haben sich die Lechrainer den Titel in der Gauoberliga geholt.

Wenn das nicht mal eine überzeugende Vorstellung der Scheuringer war: Zehn Wettkämpfe – zehn Siege. Die Edelweißschützen leisteten sich nicht einen Ausrutscher und gewinnen damit sogar mit deutlichem Abstand. Abschied nehmen muss auf jeden Fall Schlusslicht Denklingen. Allerdings liegen die Landsberger in der Bezirksliga zur Halbzeit auf dem letzten Platz, es könnte also zu einem verschärften Abstieg kommen.

Einen einzigen „Ausrutscher“ leistete sich der Meister der Gauliga: Noch in der Hinrunde musste man sich Vizemeister Geltendorf knapp geschlagen geben. Aber das war es dann auch. Der Ringschnitt der Edelweißschützen zeigt, dass sie auch eine Klasse höher weit vorne mitmischen können. Spannend bis zum Schluss blieb hier der Abstiegskampf – am Ende erwischte es Ramsach wegen des schwächeren Ringschnitts.

Während die erste Mannschaft von Pürgen im Bezirk im Mittelfeld der Tabelle liegt, macht sich die zweite im Gau auf den Weg nach oben: Trotz zwei Niederlagen reicht es in der A-Klasse zum Spitzenplatz. Für Schöffelding heißt es dagegen Koffer packen: Ein Sieg gelang der Mannschaft in der A-Klasse. Deren Platz nimmt die zweite Mannschaft von Scheuring ein, die sich in der B-Klasse durchsetzen konnte. In der Rückrunde fuhren die Scheuringer die nötigen Siege ein, nachdem sie zur Halbzeit noch mit Seestall gleichauf waren.

In der Einzelwertung bestätigte Christian Bechmann seine Klasse. Der Scheuringer konnte seinen Schnitt im Vergleich zur Halbzeit (315,68) noch steigern. Aber er hat starke Konkurrenz bekommen: Olaf Mayr (Geltendorf) stellte den Rekord von Bechmann ein: Auch er erzielte in einem Wettkampf 318,1 Ringe und verteidigte damit in der Gesamtwertung Platz zwei vor Renate Hafenmair (Stoffen). (mm)

