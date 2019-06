00:02 Uhr

Schwabhausen war nicht ganz bei der Sache

Für die DJK Schwabhausen geht es jetzt in die Relegation: Vielleicht kann sie Meister Schondorf in die Kreisklasse folgen.

Auf die DJK wartet die Relegation. Zum Abschluss gibt es einige Besonderheiten

Einige merkwürdige Schiedsrichterentscheidungen prägten die Partie Reichling gegen PenzingII. Anders, als es das Endergebnis darstellt, lief die Partie für den SVR. Reichling machte von Beginn an das Spiel – die Gäste die Tore. Aus stark abseitsverdächtiger Position gelang Penzing nach dem Wechsel die 2:1-Führung.

Der SVR ließ sich nicht beirren und stürmte weiter, scheiterte aber mehrmals am Gästekeeper, der bravourös hielt. Als Höhepunkt der Entscheidungen berichten die Reichlinger von einer Gelb-Roten Karte für einen SVR-Spieler, der seinem Gegner bei der Auswechslung, als Verabschiedung, auf die Schulter klopfte.

Mit einer durchgewürfelten Startformation begann Schwabhausen gegen Greifenberg. Man war vielleicht schon mit dem einen oder anderen Gedanken in der Relegation. Die DJK fand nie ins Spiel und der Gast vom Ammersee wollte die Gastgeber sichtlich ärgern. Was ihm auch gelang. Der Keeper und zugleich Co-Trainer vom FCG traf in der ersten Halbzeit per Strafstoß zur 1:0-Führung. Auch nach dem Wechsel wollte Greifenberg mehr und stellte das Ergebnis mit einem lupenreinen Hattrick von Brozulat zum 4:0-Endstand her.

Nach der gestrigen Aufstiegsfeier von Schondorf spielte man die Partie gegen den SV Erpfting locker runter. Bereits nach zwei Minuten gelang die 1:0-Führung. Bis zum Wechsel konnte man das Ergebnis auf 3:0 ausbauen. Als gleich nach Wiederanpfiff das 4:0 folgte, war das Spiel entschieden.

Gegen den FC Dettenschwang war es aus Issinger Sicht zum Glück die letzte Partie in dieser Spielzeit. Dieses Spiel war ein Spiegelbild der gesamten Rückrunde. Trotz Feldüberlegenheit ließ man bei vier Torchancen der Gäste drei Gegentreffer zu. Mehr als der Anschlusstreffer gelang dem FC Issing nicht mehr.

Bei seinem letzten Spiel für den TSV Finning standen nach seiner Auswechslung in der 38. Minute alle Spieler Spalier für Florian Borowski. Er wechselt zur neuen Saison zum VfL Kaufering.

Eine weitere Besonderheit im Spiel war das Tor von Johannes Kaindl, der seinen Bruder, im Tor der Windacher, zum 2:0 überwand.

Mit einer 0:4-Niederlage verabschiedet sich der FC Stoffen gegen Breitbrunn aus der A-Klasse 7. Bereits nach sechs Minuten gelang Breitbrunn die 1:0-Führung. Als gleich nach dem Wechsel das 2:0 fiel, war die Partie bereits entschieden. (grfl/chyl/zab/riha/mönig/lt)

Reichling - PenzingII: 0:1 Schulz (13.), 1:1 Quartal (43.), 1:2 Schmalfuss (58.), 1:3 Mayr (67.), 1:4 Schulz (86.); Gelb-Rot: Graf (86., SVR)

Schwabhausen - Greifenberg: 0:1 (23., FE), 0:2 Brozulat (54.), 0:3 Brozulat (68.), 0:4 Brozulat (82.)

Issing - Dettenschwang: 0:1 Schappele (23.), 0:2 Schappele (26.), 0:3 Edlmann (33.), 1:3 Schneider (49., FE)

Finning - Windach: 1:0 Degle (20.), 2:0 Kaindl (43.), 3:0 Steber (55.), 3:1 Hasselberg (70., FE), 3:2 Werbach (83.), 4:2 Kaindl (90.)

Schondorf - Erpfting: 1:0 Sigl (2.), 2:0 Fürsicht (15.), 3:0 Fürsicht (29.), 4:0 Sigl (53.)

Breitbrunn - Stoffen: 1:0 Eisele (6.), 2:0 Köster (46.). 3:0 Egen (66.), 4:0 Eisele (89.)

