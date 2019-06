00:04 Uhr

Schwimmen, radeln, laufen

Am Ammersee treffen sich Könner und Anfänger

Bereits zum 21. Mal findet in diesem Jahr der Ammersee-Triathlon des SC Riederau statt. Am Samstag, 13. Juli, findet neben einem Wettkampf der Landesliga-Süd der Oberbayern-Kidscup statt. Es gibt auch wieder einen Volkstriathlon, einen Schnuppertriathlon und Staffelwettbewerbe. Anmelden kann man sich für den Ammersee-Triathlon noch bis 7. Juli.

Start und Ziel ist wieder am Ammersee-Gymnasium in Dießen. Dort befinden sich auch die Wechselzonen - damit ein idealer Platz für die Zuschauer, um die Rennen zu verfolgen. In den Klassen Schüler D bis Junioren, im Volks- und Elitesprint werden zudem die Landkreismeister ermittelt.

Bei der Volksdistanz sind 400 Meter Schwimmen, 16,5 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen zu absolvieren. Anspruchsvoller ist der Liga- und Elitesprint. Dort lauten die Distanzen 750 Meter Schwimmen, 20,5 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Für alle, die sich mal im Triathlon versuchen wollen, ist der Schnuppertriathlon geeignet. Nach 200 Metern im Ammersee muss 8,5 Kilometer geradelt werden, ehe eine Zwei-Kilometer-Laufstrecke den Abschluss bildet. Auch Staffeln können wieder gebildet werden. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Riederauer Triathleten, dort kann man sich auch anmelden. (lt)

