Stockschießen steht vor der Premiere bei Olympischen Spielen

Plus Der Internationale Stockschützenverband ist jetzt Mitglied im IOC. Warum die Entscheidung besonders in Penzing große Freude auslöst.

Wenn das mal keine guten Nachrichten sind: Das Internationale Olympische Komitee ( IOC) hat Stockschießen nun offiziell anerkannt. Bei der Sitzung im Vorfeld der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio ist die Entscheidung gefallen, über die man im Landkreis, besonders in Penzing, jubelt.