vor 17 Min.

TSV Landsberg: David Anzenhofer hat sich entschieden

Plus Der TSV Landsberg kämpft um den Klassenerhalt in der Fußball-Bayernliga und kann Verstärkung gut brauchen. Um den ehemaligen TSV-Kapitän David Anzenhofer bewirbt sich aber auch ein anderer Verein.

Von Thomas Ernstberger

Der TSV Landsberg kämpft in der Fußball-Bayernliga um den Klassenerhalt. Da kann er Verstärkung dringend brauchen – zum Beispiel in persona des früheren Kapitäns David Anzenhofer. Dieser stand mit dem TSV in Kontakt, aber noch ein anderer Verein hat sich um Anzenhofer bemüht. Jetzt steht fest, wo der ehemalige TSV-Kapitän spielen wird.

Der Kapitän geht wieder an Bord. David Anzenhofer hat sich entschieden: Er wird erneut für den TSV Landsberg die Fußballschuhe schnüren – sobald Corona wieder Bayernligaspiele erlaubt. Und sobald der 27-jährige Innenverteidiger seinen Kreuzbandriss im rechten Knie komplett auskuriert hat. „Wenn die Saison weitergeht, werde ich für Landsberg spielen“, sagt Anzenhofer im Gespräch mit dem LT.

Mit Landsberg schaffte er die Rückkehr in die Bayernliga

Es war eine ganz, ganz schwierige und enge Entscheidung zwischen seinem Heimatverein FC Gundelfingen, für den er im Frühjahr 2020 auflief, und dem TSV Landsberg, mit dem er im Sommer 2019 die Rückkehr in die Bayernliga schaffte – als Kapitän, erfolgreichster Torschütze (23 Treffer), Elfmeter-König (17 verwandelte Strafstöße) und Dritter der Torjägerliste der Landesliga Südwest hinter Yannick Glessing (Illertissen II/25 Tore) und Fatih Baydemir (Türkspor Augsburg/24).

„Beide Vereine waren gleichauf, beide hatten sehr gute Argumente. Ausschlaggebend war dann letztlich, dass ich in Landsberg wieder mit meinen alten Memminger Kollegen zusammenspielen kann, mit denen ich eine echt gute Zeit in Memmingen hatte. Wie Sebastian Schmeiser, Branko Nikolic, Muriz Salemovic oder Fabian Lutz. Ich weiß, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt und ich gehe davon aus, dass sie in der Bayernliga bleibt. Jetzt hoffe ich, dass es die richtige Entscheidung war“, erklärt der Software-Entwickler aus Wertingen im Landkreis Dillingen.

Eigentlich sollte Anzenhofer jetzt in Amerika spielen

Bis Anzenhofer, der wegen der Corona-Pandemie statt wie geplant zwei Jahre nur sechs Monate an der amerikanischen Lynn University in Boca Raton (Florida) studierte und für das Uni-Team „Fighting Knights“ auflief, sein Comeback im Dress der Truppe von Coach Edgar Weiler feiern kann, wird aber noch viel Zeit vergehen.

Wird in der nächsten Saison nicht mehr für den FCG auflaufen: David Anzenhofer (rechts) arbeitet nach seinem Kreuzbandriss an einem Comeback, das er aber beim TSV Landsberg geben will. Bild: Brugger (Archiv)

Grund: Ein Kreuzbandriss im rechten Knie, den er sich am 15. August 2020 bei einem Testspiel mit dem FC Gundelfingen zugezogen hatte und der Anfang September operiert wurde. „Dem Knie geht es fünfeinhalb Monate nach der OP hervorragend. Ich trainiere jeden Tag ein- bis eineinhalb Stunden, bin gerade schon zehn Kilometer gelaufen“, berichtet der Abwehrspieler. „Auch danach hatte ich keinerlei Probleme.

Die Zwangspause wegen Corona kommt ihm entgegen

David Anzenhofer weiß aber auch: „Ich muss Geduld haben, brauche sicher noch zwei, drei Monate, bis ich wieder auf dem alten Stand vor der Verletzung bin. Da kommt mir die aktuelle Spielpause natürlich entgegen.“ Seinen Zukunfts-Fußball-Plan hat „Käpt’n David“ dem Landsberger Tagblatt dennoch bereits verraten: „Ich will noch drei Jahre Vollgas in der Bayernliga geben.“ Mit dem TSV Landsberg.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen