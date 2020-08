vor 51 Min.

Trainer Edgar Weiler: Raus aus der Komfortzone – rein beim TSV Landsberg

Plus Für Fußball-Trainer Edgar Weiler war es keine leichte Entscheidung, zum TSV Landsberg zu wechseln. Sport spielt auch in seinem Privatleben eine große Rolle.

Von Margit Messelhäuser

Für Edgar Weiler war es keine einfache Entscheidung: In Bad Grönenbach ( Bezirksliga) hatte sich der Fußball-Trainer „etwas aufgebaut“, wie er sagt – da kam das Angebot, beim Bayernligisten TSV Landsberg Cheftrainer zu werden. „Das war natürlich ein Risiko“, erzählt er, doch er ist es eingegangen. Und mit der Erfahrung, die er mitbringt, könnte er jetzt genau der richtige Mann für den TSV Landsberg sein.

Gerade mal 31 Jahre alt ist Edgar Weiler und damit jünger als einige seiner Spieler. „Aber gerade mit denen, die älter sind, habe ich mich schon früher gut verstanden“, sagt der gelernte Industriekaufmann. Die Rede ist etwa von Sebastian Bonfert oder Charly Fülla. Beide – wie auch den gleichaltrigen Muriz Salemovic – kennt Weiler aus Memmingen. Und aus der Sportkameradschaft sei schnell eine echte Freundschaft gewachsen. „Deshalb war auch ein Kontakt nach Landsberg immer da.“

Als Trainer beim TSV Landsberg in einer anderen Position

Jetzt, als deren Trainer, sei er natürlich in einer anderen Position, räumt Edgar Weiler ein. „Aber ich vertraue ihnen und den Respekt muss ich mir jetzt eben erarbeiten.“ Auf der anderen Seite sei es auch ein Vorteil, in etwa im Alter der Spieler zu sein. „Ich denke, da ist es für einige leichter, mal nach dem Training zu kommen, um mit mir zu sprechen, beispielsweise auch was die Stimmung im Team angeht.“

Diese ist Edgar – Eddy – Weiler nämlich ganz wichtig. „In Memmingen waren wir ein eingeschworener Haufen. Das will ich hier auch erreichen.“ Aus der Mannschaft soll ein echtes Team werden. Dieser Zusammenhalt sei auch der Grund dafür gewesen, dass der FC Memmingen nie aus der Regionalliga abgestiegen war. Und das waren auch mit die schönsten Momente für Edgar Weiler in seinem Fußballerleben. „Wenn nach dem entscheidenden Spiel der Druck abgefallen ist, das vergisst man nie.“ Doch auch die Auftritte in den Bundesligastadien etwa von Nürnberg und Fürth, wo er mit dem FCM gegen deren zweite Mannschaften antrat, zählen zu den Highlights.

Im Pokalspiel einen 0:2-Rückstand aufgeholt

Nicht zu vergessen aber auch der Sieg im Pokalspiel gegen Illertissen. „Wir lagen schon 0:2 hinten und haben die Partie dann doch noch gedreht“, erinnert sich Weiler. Mit schwierigen Situationen im Sport kennt er sich also aus – und er weiß, wie man damit umzugehen hat. Das könnte auch dem TSV Landsberg zugutekommen. Schließlich kämpft dieser um den Klassenerhalt, wenn die Saison wieder startet. „Es ist ein furchbar platter Spruch, aber es stimmt einfach: Immer das nächste Spiel ist das wichtigste“, sagt der 31-Jährige. Und: „Man darf nie in Panik verfallen.“

So weit ist es auch nicht, schließlich haben die Landsberger gewaltig aufgerüstet. Für Edgar Weiler ist es aber ein großer Vorteil, dass er viele Spieler schon von früher kennt. Trotzdem gibt er sich auch keiner Illusion hin. „In Bad Grönenbach hatte ich mir eine Art Wohlfühloase geschaffen. Die habe ich nun verlassen.“ Und dass im Falle eines Misserfolgs als erstes der Trainer seinen Hut nehmen muss, kennt er nur zu gut. „Als Spieler hat man es da etwas leichter“, sagt Edgar Weiler. Deshalb habe er sich auch lange Gedanken gemacht, ob er das Angebot annehmen soll. Doch es sprach viel dafür, das Risiko einzugehen. Außerdem sei das Umfeld mit Abteilungsleiter Sebastian Gilg und Sportlichem Leiter Muriz Salemovic sehr engagiert. „Sie sind alle mit Herz dabei, und das spürt man.“

Viele andere Sportarten ausprobiert

Neben seinem Job als Industriekaufmann in Memmingen gibt es für ihn fast nur Fußball. Dabei kam er auf ungewöhnlichem Weg zu dieser Sportart: „Der Mann meiner Kindergärtnerin war Bambini-Trainer beim BSC Memmingen“, erzählt er. Und da er mit anderen Jungs im Kindergarten schon kickte, wurde er zum Training eingeladen – danach ließ ihn der Fußball nie mehr los. Obwohl er auch andere Sportarten ausprobiert hat: Von Tischtennis über Tennis und Basketball zu Beach-Volleyball, Baseball bis hin zum Eishockey – aber dem Fußball konnte nichts den Rang ablaufen.

Auch beim Ausspannen spielt der Sport eine große Rolle. „Sehr gut geht das beim Joggen an der Iller entlang“, verrät er. Und dann gibt es diese Treffen mit Freunden: „Da sind einige dabei, die mit Fußball nichts zu tun haben und es tut richtig gut, wenn sich dann nicht alles nur um Fußball dreht.“

