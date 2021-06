Die Segel hissen

Der Diessner-Segel-Club startet wieder mit dem Training

Endlich ist Schluss mit den Online-Theoriekursen: Die hatte Jugendleiterin Julia Stapf den jungen Sportlern des Diessner-Segel-Clubs (DSC) nämlich während des Lockdowns angeboten. Jetzt können auf dem Ammersee wieder die Segel gehisst werden – und auch die ersten Wettkämpfe stehen bevor.

Eigentlich sollte der Trainingsstart der Diessner-Segel-Club-Jugend über Ostern am Gardasee stattfinden – das klappte nicht. Im April wurden kurz mal die Segel gehisst – und wieder musste man sich gedulden, da der Inzidenzwert ein Training nicht zuließ. Ab Anfang Mai gab es dann wieder Freitagstraining. Die Gruppe wächst ständig an, da ab dieser Saison der DSC der offizielle Opti-Stützpunkt für die Ammersee-Pilsensee-Wörthsee-Region ist.

Mitte Mai veranstaltete die Jugendleiterin ein Schnuppersegeln mit sehr großem Erfolg. Acht Kinder aus Dießen und Umgebung folgten dem Aufruf und erhielten die ersten Einblicke in den Segelsport. Und jetzt blickt man schon auf die Wettkampfsaison: Anfang Juli findet ein Trainingsblock als Vorbereitung für die ersten wieder stattfindenden Regatten am Tegernsee und Ammersee statt.

Trainiert wird in drei Opti-Gruppen: Anfänger, Fortgeschrittene und Regatta sowie eine Laser Gruppe. Die „Ammer Hammer“-Regatta, die jedes Jahr im DSC ausgetragen wird, wurde auf August verschoben. Wenn alles gut läuft und die Corona-Zahlen weiter niedrig bleiben, wird auch die alljährliche Jugendwoche wie geplant stattfinden können. Auch für die 29er, wo der Diessner-Segel-Club ebenfalls als Stützpunkt fungiert, gibt es nun wieder regelmäßig Freitagstrainings.

Alle freuen sich auf die Saison, so Jugendleiterin Julia Stapf, auch wenn alles ruhiger und später beginnt. Die Ziele sind dennoch klar gesetzt: Die Anfänger werden langsam an den Regattasport herangeführt, die älteren Jugendlichen dürfen sich als Trainer beweisen und das Gruppengefühl der gesamten DSC-Jugend soll weiter gestärkt werden. „Nach so langem Warten und der Isolation tut es den Kindern und Jugendlichen mehr als gut, endlich wieder auf dem Wasser trainieren zu dürfen“, so die Jugendleiterin des DSC. (lt)