Weil feiert den Einzug in die Kreisliga

Der FC Weil hat es geschafft: Für die Mannschaft um Trainer Martin Geier geht es in die Kreisliga. Nach dem 4:2 gegen Wildsteig kann am letzten Spieltag nichts mehr passieren.

Igling geht in die Aufstiegsrelegation. Fuchstal verliert an Boden

Hauptsache Sieg, lautete das Motto an diesem Spieltag für den FC Weil, der nach einer beeindruckenden Serie von 15 ungeschlagenen Partien mit einem Dreier vorzeitig den Aufstieg perfekt machte. Die Partie gegen Wildsteig war zunächst eine zähe Angelegenheit. Zwar gingen die Gäste in Führung, doch nach einem Abpraller erzielte man zeitnah den Ausgleich. Ein erneut abgeprallter Ball führte noch vor der Pause zur 2:1-Halbzeitführung.

Auch nach dem Seitenwechsel war die Partie zunächst ausgeglichen, zwei nahezu identische Konter wurden zur zwischenzeitlichen 4:1-Führung verwertet. Den 4:2-Endstand setzte es per Elfmeter. Nach dem Spiel war das Jubeln groß, der FC Weil ist aufgestiegen. Am Anfang der Saison habe man nicht an den Aufstieg gedacht, so Pressesprecher Roland Rill, nach dem es fast dieselbe Mannschaft war, die letztes Jahr noch um den Abstieg spielte. Am Ende sei es eine geschlossene Mannschaftsleistung gewesen und das, was Trainer Martin Geier auf die Beine gestellt habe, habe den Unterschied gemacht.

Auch der SV Igling kann die Rückkehr in die Kreisliga schaffen – trotz des 4:2-Erfolgs in Scheuring geht es für sie nun in die Aufstiegsrelegation. Stark ersatzgeschwächte Scheuringer hielten lange gut mit, am Ende entschieden die besseren Individualisten das Spiel für sich.

Beim SV Fuchstal geht das Bangen weiter: Nach der 2:3-Niederlage bei Peitings Reserve muss das Team von Trainer Sven Kresin in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen. Dabei waren die Fuchstaler zumindest an einem Punkt dran, der verdient gewesen wäre. Mit gedämpften Erwartungen, ohne vier Leistungsträger, machte sich der TSV Utting auf den Weg nach Hohenpeißenberg. Die Gäste zeigten ein sehr ordentliches Spiel, und gewannen am Ende verdient mit 4:1.

Der FSV Eching bezwang im Ammerseederby die Reserve der Raistinger mit 3:2. Mit diesem Sieg setzte sich die Mannschaft auf Platz drei in der Tabelle, ohne Chance, noch den Relegationsplatz zu erklimmen. (rr/hametz/chra/kell/tosch)

PeitingII - Fuchstal: 1:0 Kechele (25.), 2:0 Maleki (31.), 3:0 Maleki (41.), 3:1 Koc (78.), 3:2 Rädisch (81.)

Weil - Wildsteig: 0:1 Berchtold (13.), 1:1 Reisacher (15.), 2:1 J. Greinwald (26.), 3:1 H. Greinwald (72.), 4:1 H. Greinwald (74.), 4:2 Hindelang (90., FE)

Scheuring - Igling: 1:0 Huhn (5.), 1:1 Scherdi (20.), 2:1 Thoma (25.), 2:2 Bucher (35.), 2:3 Starker (40.), 2:4 Scherdi (90., FE)

H’peißenb. - Utting: 1:0 Greiner (39.), 1:1 Eichberg (43.), 1:2 Kaltenbach (45.), 1:3 Kaltenbach (53.), 1:4 Wischnewski (78.)

RaistingII - Eching: 1:0 Greis (33.), 1:1 Dreher (35., FE), 1:2 Schmid (64.), 2:2 Schelle (72., FE), 2:3 Schmid (83.)

