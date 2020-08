vor 33 Min.

Weitere Verstärkung für den Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg

Der TSV Landsberg hat erneut auf dem Spielermarkt zugeschlagen. Der Neuzugang bringt viel Erfahrung in der Regionalliga mit. Aber es gibt nicht nur gute Nachrichten.

Beim TSV Landsberg ist die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen: Der Bayernligist hat einen weiteren hochkarätigen Spieler verpflichtet. Allerdings drohen TSV-Trainer Edgar Weiler auch schlechte Nachrichten: Dennis Hoffmann hat sich beim Testspiel gegen Kempten verletzt und wie es aussieht, könnte Hoffmann eine lange Zwangspause drohen.

Der 3:1-Sieg der Landsberger im Vorbereitungsspiel gegen den FC Kempten hat einen bitteren Beigeschmack. In der 40. Minute trat Landsbergs Neuzugang Dennis Hoffmann in ein Loch, verdrehte sich das Knie und musste ausgewechselt werden. „Da ging gar nichts mehr“, schildert TSV-Trainer Edgar Weiler die Situation. Außerdem sei das Knie auch gleich dick geworden. Am Montag sollte eine Untersuchung Gewissheit bringen. Angeschlagen ist auch Kevin Gutia, im schlimmsten Fall könnte es bei ihm ein Leistenbruch sein, den er erst auskurieren muss.

Landsbergs Trainer kennt den Neuen von Früher

Noch zuvor allerdings hatten die Landsberger erneut auf dem Spielermarkt zugeschlagen: Mit Branko Nikolic verpflichtete der Bayernligist einen weiteren Mittelfeldspieler. „Ich habe mit Branko auch noch zusammengespielt“, sagt Weiler, der von den Qualitäten den „Neuen“ überzeugt ist. Nikolic spielte von 2010 bis 2018 für den FC Memmingen in der Regionalliga, ehe er wegen des Studiums eine Pause einlegte. Der 28-Jährige, gebürtig in Bosnien-Herzegowina, bringt damit viel Erfahrung mit ins Team des TSV.

Mulas trifft zwei Mal gegen Kempten

Während Nikolic gegen Kempten noch nicht zum Einsatz kam, feierte ein junger Spieler seine Premiere im TSV-Trikot: Von der JFG Lechrain wechselte Luca Baum zum TSV. „Er hat Potenzial und gehört dem erweiterten Kader an“, sagt Weiler über Baum.

Gegen den FC Kempten gingen die Landsberger in der 20. Minute durch Alessandro Mulas in Führung. Die Gäste glichen in der 53. durch Elfmeter aus (Hayse), aber nur fünf Minuten später brachte erneut Mulas den TSV in Führung. Den Schlusspunkt setzte Muriz Salemovic, der in der 70. Minute einen Elfmeter zum 3:1-Endstand verwandelte.

