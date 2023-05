Footballer von Landsberg X-Press machen es Gegner zu leicht

Plus Landsberg X-Press verliert in der Regionalliga bei den bislang sieglosen Franken Knights. Der Präsident der American Footballer erwartet eine Reaktion beim Heimspiel.

Das hatten sich die American Footballer vom Landsberg X-Press ganz anders vorgestellt. Bei den bis dato sieglosen Franken Knights aus Rothenburg ob der Tauber verlor die Mannschaft bereits zum dritten Mal in dieser Saison. Am Ende entschieden wenige Yards die Partie, die die Landsberger nicht mehr bis zur Endzone überwinden konnten. Anschließend verzögerte sich die Heimfahrt auch noch deutlich.

Grund dafür war, dass ein Spieler der Offensive sich die Schulter ausgekugelt hatte und im Krankenhaus behandelt werden musste. Das Team wartete nach der 31:27-Niederlage auf ihn. Auch zuvor lief der Tag schon nicht nach Wunsch. Laut Markus Gruberbauer, Präsident der X-Men, gab es vor allem zwei Gründe, weswegen die Franken Knights das bessere Ende für sich hatten. „Sie haben einen neuen Quarterback aufgeboten, der die Bälle sehr gut verteilt hat und variabel ist im Pass- und Laufspiel. Und wir haben zu viele Big Plays zugelassen.“ Gruberbauer meint damit, dass der Gegner in mehreren Fällen mit einem Spielzug zwischen 20 und 40 Yards in Richtung der Endzone der Landsberger voran kam.