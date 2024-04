Tom Weikert startet beim Skimarathon in Südtirol

Tom Weikert aus Kaufering ist beim Sella Ronda Skimarathon am Start. Der Triathlet ist auch auf Ski gut unterwegs.

Einer Herausforderung der ganz anderen Art stellte sich der Kauferinger Triathlet Tom Weikert vor Kurzem: Er trat beim Sella Ronda Skimarathon an. Dieser zählt zu den prestigeträchtigsten Rennen im Skibergsteigen in Südtirol, dabei zählt nicht nur ein schneller Aufstieg, sondern auch eine schnelle Abfahrt mit den Skiern in wunderschöner Berglandschaft.

Durchhalten war angesagt auf den 42 Kilometern und 2750 Höhenmeter rund um das Sellamassiv in Südtirol. Gegen 18 Uhr wurden in Canazei mehr als 1000 Teilnehmer in Zweier-Teams auf die Strecke geschickt. Der Kauferinger Tom Weikert und sein Polizeikollege Karl Schölzel waren mit dabei. Bereits am Ende des ersten Anstiegs konnten die Skibergsteiger bei idealen Bedingungen und freier Sicht den Sonnenuntergang bewundern und die Dunkelheit setzte langsam ein. Oben angekommen, wurden die Steig-Felle von den Skiern gezogen und die Stirnlampe auf volles Licht gestellt und schon ging es in die erste Abfahrt auf der Skipiste hinunter nach Wolkenstein. Dabei war skifahrerisches Können gefragt, um möglichst schnell und sicher das Tal zu erreichen und langsamere Fahrer sicher zu überholen.

Weikert legte über 25.000 Höhenmeter im Training zurück

Dort angekommen, wurden die Felle wieder aufgezogen und nach einer kurzen Verpflegungspause ging es weiter hinauf zum Grödner Joch. Tom Weikert und sein Partner Karl Schölzel hatten zur Vorbereitung auf dieses Rennen über 25.000 Höhenmeter im Training zurückgelegt und waren gut vorbereitet in das Rennen gestartet. Auf dem Anstieg zum Passo Campolongo machten die beiden Polizisten immer mehr Plätze gut, da sie von Anfang an ein konstantes Tempo angeschlagen hatten.

Auf dem Weg hinunter nach Arabba sahen die Athleten ein tolles Landschaftsbild mit dem kleinen beleuchteten Örtchen auf etwa 1600 Metern Höhe. Der letzte Anstieg zum Passo Pordoi verlangte den Skibergsteigern noch einmal alles ab, da die Beine nach drei Abfahrten und drei Anstiegen sowie 2100 Höhenmetern schon ordentlich bedient waren. Nach fünf Stunden und 17 Minuten war es geschafft: Der 50-jährige Tom Weikert und sein Team-Partner erreichten wieder Start und Ziel im Ort Canazei. Überglücklich, dieses extreme Ausdauer-Event ins Ziel gebracht zu haben, spielte die Platzierung keine Rolle. (AZ)

