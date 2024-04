Landsberg Crusaders misslingt der Start in die neue Saison

Mit zwei Niederlagen starten die Landsberg Crusaders in die neue Saison der Baseball-Landesliga. Am Sonntag können es die Landsberger besser machen.

Der Start in die neue Saison der Baseball-Landesliga hatte sich das Team der Landsberg Crusaders anders vorgestellt. Gegen die Gäste aus München gab es für die Landsberger zwei, am Ende deutliche, Niederlagen. Schon am Sonntag, in Gundelfingen, haben die Crusaders die nächsten Chancen auf die ersten Punkte.

In der Baseball-Landesliga werden sogenannte Doubleheader absolviert, die Teams tragen am selben Spieltag zwei Partien gegeneinander aus. Gegen die Munich Caribes hatten die Landsberger in beiden Spielen das Nachsehen. Nur zu Beginn des ersten Spiels hielt Landsberg noch mit, unterlag aber mit 6:16. Aufgrund der Mercy-Rule wurde die zweite Partie vorzeitig beendet: Die Landsberger lagen schon zu weit zurück und das Spiel endete 2:16.

Das Team der Landsberg Crusaders befindet sich im Umbruch

"Wir haben im ersten Spiel zu viele Fehler in der Defensive gemacht", lautete das Fazit von Teammanager Christian Butschkau. Im zweiten seien die Gastgeber in der Offensive zu schwach gewesen. "Nach unserem ersten Spieltag wissen wir nun, woran wir arbeiten müssen, um diese Saison in der Landesliga Südwest bestehen zu können. Unser Ziel für diese Saison ist das Mittelfeld der Tabelle." Nicht einfach, da sich das Team im Umbruch befindet. Der nächste Spieltag findet am Sonntag (13 Uhr) in Gundelfingen statt, für die Moskitos ist es der Saisonbeginn. In Landsberg spielen die Schüler der Crusaders am Samstag, ab 14.30 Uhr, gegen Augsburg, die Jugend, die mit Steinheim in einer Spielgemeinschaft aktiv ist, spielt am Sonntag, ab 13 Uhr, in Steinheim gegen die Freising Grizzlies 2. (AZ)

