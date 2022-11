Basketball

16-jähriger Landsberger Basketballer stellt Bundesliga-Rekord auf

Der Landsberger gilt als großes deutsches Nachwuchstalent, er wohnt derzeit in München.

Plus Ivan Kharchenkov ist Jugendspieler beim FC Bayern Basketball. Vor Kurzem gab er sein Debüt in der Bundesliga und ist nun jüngster Scorer aller Zeiten.

Für Ivan Kharchenkov ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Das 16-jährige Basketballtalent aus Landsberg, das beim Nachwuchs des FC Bayern München unter Vertrag steht, durfte zuletzt Bundesligaluft schnuppern und hat nebenbei einen Rekord gebrochen. In viereinhalb Minuten Spielzeit konnte Kharchenkov fünf Punkte erzielen und ist damit der jüngste Spieler in der Historie seit Datenaufzeichnung der Bundesliga, der das geschafft hat. Dementsprechend stolz ist der Shooting Guard. Zu den Aufgaben eines Shooting Guards zählen Freilaufen und Distanzwürfe. Unsere Redaktion hat mit Kharchenkov über seinen ganz besonderen Tag und seine weiteren Ziele gesprochen.

