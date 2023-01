Die Landsberger Basketballer können befreit aufspielen

Plus Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg ist beim Tabellendritten der Bayernliga zu Gast. Wichtiger werden die folgenden Partien für Landsberg sein.

Nach dem spielfreien Wochenende wird es für die Basketballer der DJK Landsberg wieder ernst. Das Team von Trainer Miga Migala ist am Samstag in Freising zu Gast. Auch wenn es personell inzwischen bedeutend besser aussieht beim Team Heimerer Schulen Basket Landsberg: Beim Tabellendritten der Bayernliga Südwest ist man klarer Außenseiter. Aber die wichtigen Spiele kommen auch erst noch.