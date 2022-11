Basketball

07:02 Uhr

Landsberger Basketball bestreiten wichtiges Heimspiel

Plus HSB Landsberg will endlich punkten. Am Samstag ist Hellenen München II zu Gast. Ein Gegner, der bisher selbst in der laufenden Saison noch nichts Zählbares holte.

In der Basketball-Bayernliga-Südwest war am Wochenende spielfrei. Die Heimerer Schulen Baskets nutzten die zwei Trainingswochen, um an der individuellen Technik und einer besseren Offensive zu arbeiten. Der Landsberger Coach „Miga“ Migala ist zufrieden mit der Einstellung seiner Spieler, die trotz Roter Laterne weiter an sich glauben und hoch motiviert in das wichtige Heimspiel gegen die BC Hellenen München II gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

