Nach einer kurzen Pause geht es für HSB Landsberg in der Bezirksoberliga weiter: Am Samstag erwarten die Basketballer das Team aus Grünwald im Sportzentrum. Keine einfache Aufgabe, doch das Team von Trainer „Miga“ Migalla dürfte besonders motiviert sein und will nach der ersten Saisonniederlage wieder zurück in die Erfolgsspur.

