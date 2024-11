Landsbergs Basketballerinnen besiegen den Tabellenführer

DJK Damen siegen gegen Tabellenersten

Die Basketballerinnen der DJK Landsberg haben ihr zweites Heimspiel in der Bezirksoberliga gegen den TSV München Ost 2 gewonnen und stehen jetzt ganz oben in der Tabelle. Die Gäste aus München starteten aggressiv und stellten die Landsbergerinnen damit zunächst vor Probleme, sodass das erste Viertel mit 18:28 verloren ging. Nach Anweisungen von Trainer Frank Müller stellten die DJKlerinnen ihre Spielweise um. Die Aufbauspielerinnen Anna Schmid und Clara Bauer konnten im zweiten Viertel das Pressing der Gegnerinnen übers gesamte Feld besser überspielen, sodass es zu erfolgreichen Abschlüssen der Shooting Guards Bettina Beck und Veronika Hornung kam. Auch die Allrounder Lisa Böhm, Christina Hank (22 Punkte) und Linda Dambaur (19) konnten mit vielen starken Aktionen und Steals (Balleroberungen) punkten. Somit schafften die Landsbergerinnen bis zur Halbzeit den Ausgleich (40:40).

Die Intensität des Spiels nahm auch im dritten Viertel nicht ab, es blieb eine enge Partie. Die Centerinnen Lisa Erb und Christina Wallner verhinderten durch starke Defensive viele Punkte der Gegnerinnen. Nach dem Spielabschnitt stand es 55:53 für die Münchernerinnen. Im letzten Viertel war die Anspannung auf beiden Seiten groß. Durch sehr gutes Teamwork konnten die Landsbergerinnen den Punktestand nicht nur ausgleichen, sondern bauten einen Vorsprung auf, den die Münchnerinnen nicht mehr aufholen konnten. Somit bleiben die Frauen der DJK Landsberg nach einem harten Kampf auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen und gewinnen verdient mit 74:65. Kommenden Samstag geht es zum TS Jahn München 2, Anpfiff ist um 17:30 Uhr.

Landsberg verschläft Anfangsphase gegen Traunstein

Weniger erfreulich lief es dieses Mal für die Herren in der Bezirksoberliga. Nach zuletzt zwei Siegen gab es im Heimspiel einen Rückschlag für die Heimerer Schulen Baskets. Gegen die DJK Traunstein verlor das Team am Ende mit 65:78. Wie schon so oft in dieser Saison erwischten die Landsberger keinen guten Start und lagen nach acht Minuten bereits mit 4:16 hinten. Drei schnelle Dreier brachten das Heimteam wieder auf drei Punkte heran. Im zweiten Viertel gingen die Lechstädter zu Beginn sogar in Führung, doch Traunstein antwortete noch vor dem Seitenwechsel und ging mit einer Führung von neun Punkten in die Pause.

Das dritte Viertel ging an die HSBler und die Hoffnung auf den fünften Saisonsieg war wieder da. Doch im letzten Viertel lief nichts mehr für die Gastgeber. Vorne fiel kein Wurf und hinten konnte das Team die Traunsteiner unter dem Korb nur mit Fouls stoppen. Da die Gäste ihre Freiwürfe sehr sicher verwandelten, kamen die Landsberger nicht mehr heran und mussten sich am Ende verdient mit 65:78 geschlagen geben. Kommendes Wochenende gilt es für Coach Przemyslaw „Miga“ Migala und sein Team eine harte Nuss zu knacken: Im Auswärtsspiel wartet der Tabellenzweite Jahn München 2.

DJK Landsberg: Ertl, Luis, Geiger, David (10 Punkte), Hornung, Christoph (3), Klocker, Lukas (4), Matosevic, Jadranko (26), Pietryga, Dominik, Riabokin, Mykola (4), Schumacher, Florian (4), Semle, Tim (12), Siegwardt, Marc-Oliver (2).