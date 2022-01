Luftpistole

Scheuringer Schützen können ihren Heimwettkampf genießen

Plus Scheurings Luftpistolenschützen treten zum Saisonfinale in der Bundesliga daheim an. Zuschauer sind nicht zugelassen. Dennoch wird in der großen Lechrainhalle geschossen.

Von Christian Mühlhause

Es ist eigentlich der Höhepunkt in der Saison für die Scheuringer Schützen: der Heimwettkampf. Doch auch dieses Jahr dürfen coronabedingt wieder keine Zuschauer dabei sein und sportlich ist die Zugehörigkeit zur 1. Bundesliga Süd bereits gesichert. Warum Edelweiß Scheuring dennoch in der Lechrainhalle schießt und nicht im Schützenheim, erklärt Schützenmeister Franz Berghofer im Gespräch mit dem LT. Er hat auch einen Tipp, wie Interessierte den Wettbewerb dennoch kostenlos verfolgen können, wenn es schon nicht live vor Ort möglich sein wird.

