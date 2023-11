Cheerleader der Landsberg Starlights präsentieren ihr Programm

Die Landsberg Starlights präsentieren sich bei einer öffentlichen Generalprobe. Die Meisterschaften stehen bald an.

Akrobatik, Turnen und Tanz: Cheerleading ist sehr vielseitig. Am Sonntag, 12. November, laden die Landsberg Starlights ab 13 Uhr zur öffentlichen Generalprobe ins Sportzentrum Landsberg ein.

Ein intensives Camp Anfang Juli mit zwei externen Trainern war der Startschuss für diese Saison der Landsberg Starlights. Seitdem trainieren die neun Teams regelmäßig an ihren Programmen. Für die sechs Meisterschaftsteams steht nun der erste Wettkampf vor der Tür. Am 25. November geht es nach Ingolstadt zur Landesmeisterschaft. Begleitet werden die fast 150 Athleten von über 200 Fans.

Der Eintritt zur Generalprobe ist frei

Neben den Leistungsteams gibt es bei den Landsberg Starlights drei weitere Gruppen in verschiedenen Altersstufen: Die Nova Stars (fünf bis sieben Jahre), die Little Stars (sieben bis zwölf Jahre) und die Starforce (ab 15 Jahren), bei denen jeder die Möglichkeit hat den Sport kennenzulernen. Bei der öffentlichen Generalprobe am Sonntag wollen die Cheerleader vor heimischer Kulisse ihre erlernten Programme präsentieren. Die Darbietungen unterscheiden sich in Schwierigkeit und Kategorie, sodass den Zuschauern ein breites Spektrum geboten wird. Damit es eine „echte“ Generalprobe mit entsprechender Atmosphäre wird, hoffen die Landsbergs Starlights auf viele Zuschauer im Sportzentrum, der Eintritt ist frei. Wer Cheerleading ausprobieren möchte, kann sich auf der Homepage der Starlights informieren. (AZ)