Polizist Tom Weikert holt sich den bayerischen Meistertitel

Triathlet Tom Weikert aus Kaufering gewinnt bei der bayerischen Polizeimeisterschaft im Crosslauf. Die Strecke ist anspruchsvoll.

In Feuchtwangen fand in diesem Jahr die 15. Bayerische Polizeimeisterschaft im Crosslauf statt. Für den Kauferinger Tom Weikert hat sich die Fahrt dorthin auch heuer wieder gelohnt. Insgesamt kamen rund 120 schnelle Polizisten aus ganz Bayern zu dieser Veranstaltung. Tom Weikert aus Kaufering, der bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Königsbrunn als Einsatzpolizist arbeitet, war einer von ihnen.

Aufgrund von Dauerregen am Vortag bot das Rennen alles, was einen Crosslauf ausmacht. Kurze heftige Steigungen, eine matschige Strecke sowie rutschiges Gefälle und auch Baumstämme als Hindernisse mussten von den Teilnehmern auf der zwei Kilometern langen Cross-Runde welche viermal zu durchlaufen war, bewältigt werden. Insgesamt waren noch knapp 200 Höhenmeter zu überwinden, so waren auch gutes Schuhwerk wie Cross Spikes gefragt.

Weikert wechselt nächste Saison in eine andere Altersklasse

Der 49-jährige Triathlet aus Kaufering startete das letzte Mal in der Altersklasse M45, da nächstes Jahr bereits die M50 ruft. Obwohl er damit auf viele jüngere Konkurrenten traf, konnte sich Tom Weikert dennoch den bayerischen Meistertitel in dieser Altersklasse mit einem starken Rennen sichern. Im Gesamtfeld bedeutete dies unter allen Teilnehmern den 15. Platz. Ein toller Erfolg für den Kauferinger, für den immer noch der Spaß am Ausdauersport deutlich im Vordergrund steht. (AZ)