Abwehrspieler des HC Landsberg wechselt in DEL2

Plus Der HC Landsberg muss den Abgang eines Abwehrspielers zu einem DEL2-Verein verkraften. HCL und Verteidiger äußern sich zu dem Thema. Wohin Leon Lilik wechselt.

Das Angebot war einfach zu verlockend: Ein Verteidiger des HC Landsberg hat das Angebot eines DEL2-Vereins angenommen, in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga aufzulaufen. Er wird dafür von Augsburg in den Norden von Bayern umziehen.