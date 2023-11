Eishockey

12:47 Uhr

Auch viele Strafen bremsen den HC Landsberg nicht aus

Plus In der Eishockey-Bayernliga feiert der HC Landsberg sein zweites perfektes Wochenende. Nach dem Heimsieg machen es die Riverkings in Amberg extrem spannend.

Für den HC Landsberg ist es bereits das zweite 6-Punkte-Wochenende in der Eishockey-Bayernliga. Sowohl gegen Schongau zu Hause als auch in Amberg überzeugten die Riverkings, auch wenn es noch einiges zu verbessern gilt.

Am Ende zählten im Heimspiel gegen Schongau die drei Punkte. Im ersten Drittel lieferten sich die beiden Teams ein schnelles Spiel mit Vorteilen für den HC Landsberg. Dazu trug auch das frühe Tor von Frantisek Wagner bei. Die Riverkings erarbeiteten sich zahlreiche gute Chancen und hätten eigentlich für eine Vorentscheidung sorgen müssen, doch es ging mit der knappen Führung in die erste Pause.

