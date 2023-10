Eishockey

Auf den HC Landsberg warten zwei ganz unterschiedliche Spiele

Plus Der HC Landsberg bestreitet am Freitag das erste Heimspiel in der Eishockey-Bayernliga. Zu Gast ist Aufsteiger Dingolfing. Am Sonntag geht es nach Peißenberg.

Von Margit Messelhäuser

Mit zwei ganz unterschiedlichen Spielen rechnet Landsbergs Trainer Martin Hoffmann am Wochenende. Am Freitag erwarten die Landsberg Riverkings zum ersten Heimspiel in der neuen Bayernliga-Saison den Aufsteiger aus Dingolfing. Am Sonntag geht es für das Eishockey-Team nach Peißenberg. Der Gastgeber hat für das Derby besondere Vorkehrungen getroffen.

Dass Dingolfing nicht zu unterschätzen ist, hat der erste Spieltag gezeigt. Mit 4:3 setzte sich der Aufsteiger gegen Dorfen durch. „In Dingolfing spielen viele Ex-Landshuter, außerdem hat die Mannschaft gute Ausländer“, schätzt Landsbergs Trainer Martin Hoffmann den Gast ein. „Dennoch wollen wir zu Hause unser Spiel durchziehen.“ Nach der unglücklichen Auftaktniederlage nach Verlängerung beim EHC Klostersee soll zu Hause der erste Sieg eingefahren werden. „Wir werden alles daran setzen, unsere Heimspiele zu gewinnen“, verspricht der Landsberger Coach. Der Schwerpunkt im Training sei auf den Zweikämpfen gelegen, vor allem vor dem eigenen Tor. „Da hatten wir gegen Klostersee ein paar Schwächen.“

