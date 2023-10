Eishockey

26.10.2023

Auf den HC Landsberg warten zwei Gegner auf Augenhöhe

Plus Der HC Landsberg ist in der Eishockey-Bayernliga am Freitag in Dorfen zu Gast und erwartet am Sonntag Geretsried. Bei den Riverkings sieht es aber personell gar nicht gut aus.

Von Margit Messelhäuser

Mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen ist der HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga im Soll. An diesem Wochenende muss sich aber wieder auf der Haben-Seite etwas tun, denn die beiden Gegner der Riverkings sind auf jeden Fall „machbar“. Allerdings haben die Riverkings große Personalsorgen.

Am Freitag geht es für die Landsberger nach Dorfen und dort findet ein kleines Familientreffen statt (20 Uhr). Denn Dennis Neals Vater Randy ist der Coach bei den Eispiraten. Am Sonntag ist in Landsberg das noch sieglose Geretsried zu Gast (18 Uhr). Auch da hätte es ein Wiedersehen gegeben, den Ex-Riverking Tyler Wiseman spielt für die Riverrats. Doch er fällt vermutlich bei den Gästen verletzt aus.

