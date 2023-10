Eishockey

vor 33 Min.

Bayernliga: Der HC Landsberg erfüllt die Pflichtaufgaben

Plus In der Eishockey-Bayernliga verbucht der HC Landsberg zwei Siege. Nach einem guten Spiel in Dorfen reicht es noch zum Zittersieg gegen Geretsried. Was der HCL-Trainer dabei vermisst.

Das erste Sechs-Punkte-Wochenende für den HC Landsberg in der laufenden Eishockey-Bayernliga: Sowohl gegen Dorfen als auch Geretsried setzten sich die Riverkings durch. Rundum zufrieden ist HCL-Coach Martin Hoffmann dennoch nicht.

Das Wochenende begann für den HC Landsberg in Dorfen nach Plan. Trainer Martin Hoffmann kennt man als eher zurückhaltend, wenn also er die Leistung seiner Mannschaft mit „das war schon gut“ beurteilt, will es was heißen. Ganz ohne Kritik geht es aber nicht: „Schön wäre es, wenn wir nicht nur 40 Minuten so spielen würden.“

