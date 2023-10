Eishockey

vor 49 Min.

Bayernliga: Im Auftaktspiel des HC Landsberg steckt einiges an Brisanz

In der Vorbereitung hat der HC Landsberg überzeugt. Am Sonntag wird es für Trainer Martin Hoffmann und die Riverkings ernst, dann beginnt die Eishockey-Bayernliga.

Plus Der HC Landsberg startet nach einer erfolgreichen Vorbereitung in die Eishockey-Bayernliga. Dennoch warnt der Trainer der Riverkings vor zu großen Erwartungen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Mit fünf Siegen aus sechs Spielen hat der HC Landsberg die Vorbereitung auf die Eishockey-Bayernliga abgeschlossen. Zum Start in die Punktrunde steht nun ein besonderes Spiel an: Die beiden Oberliga-Absteiger HC Landsberg und EHC Klostersee treffen aufeinander. Am Sonntag, ab 17.30 Uhr, findet die Partie, die einiges an Brisanz in sich hat, in Grafing statt.

Eigentlich hätten der HC Landsberg und der EHC Klostersee in der vergangenen Saison noch den Absteiger aus der Oberliga ausspielen müssen. Doch dazu war es nicht mehr gekommen: Auf den letzten Drücker meldete der HCL den Verzicht auf die Play-downs und stand damit als Absteiger fest. Der EHC schaffte es am Grünen Tisch, ebenfalls die Oberliga zu verlassen, war aber von der Entscheidung des HCL alles andere als begeistert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen