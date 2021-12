Eishockey

14:37 Uhr

Der HC Landsberg gibt die Rote Laterne in der Eishockey-Oberliga ab

Der HC Landsberg (schwarze Trikots) feierte zu Hause gegen den Tabellensechsten Deggendorf seinen zweiten Drei-Punkte-Sieg in dieser Oberliga-Saison.

Plus Die Landsberg Riverkings feiern einen wichtigen Sieg gegen Deggendorf. Auch gegen Höchstadt liegt der Eishockey-Oberligist lange gut im Rennen. Warum die Revanche dennoch nicht gelingt.

Von Margit Messelhäuser

„Wir sind absolut im Soll.“ So fasst Fabio Carciola, Trainer des HC Landsberg, die vergangenen beiden Spieltage in der Eishockey-Oberliga zusammen. Durch den 5:3-Heimsieg gegen Deggendorf haben die Landsberger die Rote Laterne wieder an Füssen abgegeben, auch wenn die geplante Revanche gegen Höchstadt misslungen ist.

