Eishockey

13:07 Uhr

Der HC Landsberg mit Höhen und Tiefen in der Bayernliga

Im Heimspiel gegen Dingolfing konnte der HC Landsberg (dunkle Trikots) jubeln. In Peißenberg aber wurden den Riverkings ihre Grenzen aufgezeigt.

Plus Der HC Landsberg gewinnt das erste Heimspiel in der Eishockey-Bayernliga. Nach der Niederlage in Peißenberg zieht Riverkings-Coach Hoffmann aber ein ernüchterndes Fazit.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Ein Sieg, eine Niederlage – das erste komplette Wochenende in der Eishockey-Bayernliga sieht für den HC Landsberg nicht schlecht aus. Dennoch ist Riverkings-Trainer Martin Hoffmann nicht wirklich zufrieden. Für diese Woche kündigt er Gespräche mit einigen Spielern an.

Fast 1000 Fans waren beim ersten Heimspiel des HC Landsberg im Stadion. Sie sahen ein unterhaltsames Spiel und vor allem: einen Sieg gegen Aufsteiger Dingolfing. Mit 5:1 setzten sich die Landsberger durch, und feierten nach der unglücklichen Niederlage beim EHC Klostersee den ersten Saisonsieg. Doch aufgrund der Chancen, die sich die Riverkings erarbeiteten, hätte der Sieg durchaus zweistellig ausfallen können. „Das schnelle Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte Martin Hoffmann nach der Partie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen