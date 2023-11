Eishockey

Der HC Landsberg überzeugt gegen die Bayernliga-Favoriten

Gegen den Favoriten Miesbach (weiße Trikots) feierten die Landsberg Riverkings einen überzeugenden 3:2-Heimsieg. Auch in Königsbrunn zeigte der HCL eine sehr gute Leistung.

Plus In der Eishockey-Bayernliga nutzt der HC Landsberg gegen einen Favoriten den Heimvorteil. Riverkings-Trainer Martin Hoffmann ist aber nicht nur mit den Resultaten zufrieden.

Nach dem perfekten Wochenende für den HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga wäre ein Null-Punkte-Wochenende durchaus möglich gewesen. Aber es kam anders – wenn auch nicht ganz perfekt. Und nicht nur die Ergebnisse sind für Trainer Martin Hoffmann wichtig.

Im Heimspiel gegen den TEV Miesbach zeigten die Riverkings ein sehr gutes Spiel – und das über 60 Minuten. Allerdings war dies auch nötig. Wie es HCL-Trainer Martin Hoffmann vorhergesagt hatte, trat Miesbach sehr abgeklärt auf. Die Gastgeber hielten mit Kampf dagegen und von der ersten Minute an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Nach nur 50 Sekunden war HCL-Keeper Michael Güßbacher bei einem Konter gefragt, gleich darauf brannte es vor dem Gästetor. Ein schöner Spielzug, eingeleitet von Kapitän Tobias Wedl im eigenen Drittel über zwei, drei Stationen vollendete Luka Ulamec mit der Führung für den HCL. Das Tempo blieb hoch, in der letzten Minute rettete Güßbacher den knappen Vorsprung zur Pause. Auffällig war die Konzentration der Landsberger in der Abwehr.

