Eishockey

17:22 Uhr

Der HC Landsberg will den Spitzenreiter der Eishockey-Bayernliga ärgern

Plus Der HC Landsberg erwartet am Sonntag mit Erding den ungeschlagenen Tabellenführer der Eishockey-Bayernliga. Zuvor wollen die Riverkings in Pfaffenhofen noch punkten.

Von Margit Messelhäuser

Erst gegen den Vorletzten, dann gegen den Ersten: Auf den HC Landsberg wartet diesmal in der Eishockey-Bayernliga ein Kontrastprogramm. Für Sonntag, gegen Spitzenreiter Erding, hat sich Landsbergs Trainer Martin Hoffmann eine ungewöhnliche Taktik überlegt.

Es ist das erste Mal in dieser Saison, dass der HC Landsberg als klarer Favorit in ein Spiel geht: „Am Freitag, in Pfaffenhofen, müssen drei Punkte her“, sagt auch Martin Hoffmann. Erst einen Sieg (3:2 in Buchloe) konnten die „Eishogs“ bislang einfahren, hinzu kamen ein Sieg und eine Niederlage nach Verlängerung gegen Dingolfing und Dorfen. „Allerdings haben wir uns bislang ein bisschen als Wundertüte präsentiert, vor allem wenn es gegen vermeintlich schlechtere Teams ging“, sagt Martin Hoffmann.

