17:22 Uhr

Für den HC Landsberg gibt es keine leichten Gegner in der Bayernliga

Der HC Landsberg tritt am Wochenende gegen zwei Teams auf Augenhöhe an. Allerdings muss Riverkings-Trainer Martin Hoffmann unter anderem auf Verteidiger Dennis Neal (links) verzichten.

Plus Der HC Landsberg trifft mit Schongau und Amberg auf zwei Teams, die in der Eishockey-Bayernliga schlechter platziert sind. Das sagt laut Trainer Hoffmann nichts aus.

Von Margit Messelhäuser

Vom Papier her liegen vor den Landsberg Riverkings in der Eishockey-Bayernliga zwei machbare Aufgaben: Sowohl Schongau als auch Amberg liegen in der Tabelle hinter dem HC Landsberg. Doch Landsbergs Trainer Martin Hoffmann warnt vor zu viel Euphorie, auch weil der Kader weiter ausgedünnt sein wird.

Im Gegensatz zum vergangenen Wochenende, als die Riverkings auf zwei Favoriten trafen, scheinen diesmal machbare Aufgaben vor dem Team von Trainer Martin Hoffmann zu liegen: Schongau, das am Freitag ab 20 Uhr zu Gast ist, hat bislang vier Zähler weniger als Landsberg auf dem Konto. Auch Gastgeber Amberg am Sonntag (18.30 Uhr) liegt mit zwei Punkten weniger hinter dem HCL.

