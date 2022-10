Eishockey

19:07 Uhr

Für den HC Landsberg ist ein Sieg am Mittwoch ein Muss

Für den HC Landsberg (links Jason Lavallee) steht am Mittwoch das zweite Heimspiel in der neuen Saison an.

Plus Am Mittwoch empfängt der HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga Klostersee. Gegen das noch punktlose Schlusslicht zählen für Coach Curmann nur drei Punkte.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Ein Sieg, eine Niederlage - die Bilanz des HC Landsberg in der noch jungen Eishockey-Oberliga ist ausgeglichen. Das soll sich am Mittwochabend, ab 20 Uhr, aber ändern: Dann ist das noch punktlose Schlusslicht EHC Klostersee im Hungerbachdome zu Gast. "Zu Hause ist ein Sieg für uns ein Muss", betont Trainer Sven Curmann, der aber möglicherweise auf zwei Leistungsträger verzichten muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen