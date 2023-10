Eishockey

vor 18 Min.

HC Landsberg: Bei Trainer Hoffmann überwiegt das Positive

Plus Zum Start in die Eishockey-Bayernliga verspielen die Riverkings beim EHC-Klostersee eine 4:1-Führung. Trainer Hoffmann sieht gute Ansätze, muss aber zwei Verletzte hinnehmen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Lange sah es nach einem perfekten Start für den HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga aus. Am Ende musste sich das Team von Trainer Martin Hoffmann aber in der Verlängerung mit 4:5 geschlagen geben. Für den Coach der Riverkings zwar ärgerlich, aber er sieht auch positive Ansätze. Bitterer ist die Verletzung von zwei Spielern.

„Wenn man in Grafing 4:1 im letzten Drittel führt, muss man das Spiel eigentlich auch nach Hause bringen“, fasst Martin Hoffmann die Partie zusammen. Dass es nicht gelungen ist, lag an einigen Unkonzentriertheiten. „Und diese leisteten sich ausgerechnet die erfahrenen Spieler, die uns vorne das Spiel gewinnen, aber in der Verteidigung eklatante Fehler machen.“ Auffällig bei diesem Spiel: Nur bei einem einzigen Treffer - dem 1:1-Ausgleich von Klostersee im ersten Drittel – standen sich jeweils fünf Spieler gegenüber. „Die Schiedsrichter haben sehr kleinlich gepfiffen“, kommentierte dies Martin Hoffmann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen