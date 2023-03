Eishockey

Ein Check kann beim Eishockey das ganze Leben zerstören

Plus Eishockeyprofi Mike Glemser ist nach einem Check querschnittsgelähmt. In Landsberg gab es vor Jahren einen ähnlichen Unfall. Nun verletzt sich erneut ein HCL-Spieler.

Von Margit Messelhäuser

Es war ein ganz normales Eishockeyspiel für Mike Glemser: Der Spieler der Starbulls Rosenheim war mit seinem Team in Garmisch zu Gast. Doch in der 9. Minute knallte er mit dem Kopf voran in die Bande, der vierte und fünfte Halswirbel brach. Nun steht die Diagnose fest: Glemser ist vom Hals abwärts gelähmt. Auch in Landsberg war es vor Jahren zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Und am Freitag, im Spiel der Riverkings gegen Bad Tölz, erwischte es Dennis Neal.

