Der Test gegen Ligakonkurrent Ulm/Neu-Ulm am vergangenen Wochenende war eine deutliche Angelegenheit für den HC Landsberg. Es gab nichts zu holen beim 0:6. Nun steht das nächste Vorbereitungsspiel gegen einen alten Bekannten an. Sonntag ab 18 Uhr treten die Riverkings beim Bayernliga-Rivalen Buchloe an. Dafür wurden laut Trainer Martin Hoffmann Veränderungen vorgenommen.

