HC Landsberg schließt Vorbereitung mit Härtetest ab

Auf einen Heimsieg in der Vorbereitung warten die Landsberg Riverkings noch - die letzte Chance besteht am Freitag, ab 20 Uhr. Dann allerdings kommt mit dem EHC Königsbrunn der amtierende Meister der Eishockey-Bayernliga, ein richtiger Härtetest also für den HC Landsberg. „Wir haben das ganz bewusst so gewählt“, sagt HCL-Trainer Martin Hoffmann. Ein Spieler wird nicht mehr dabei sein, für einen anderen fällt nach der Partie die Entscheidung, ob er mit dem HCL in die Eishockey-Bayernliga startet.

