Eishockey

vor 35 Min.

HC Landsberg siegt sensationell gegen den Oberliga-Spitzenreiter

Plus In der Eishockey-Oberliga feiert Schlusslicht Landsberg Riverkings einen beeindruckenden Sieg gegen den Spitzenreiter Blue Devils Weiden. Bereits am Donnerstag kann man dem Tabellenzweiten Rosenheim ein Bein stellen.

Von Margit Messelhäuser

Im Kampf David gegen Goliath hat sich wieder einmal David durchgesetzt: Der HC Landsberg besiegt den Spitzenreiter der Eishockey-Oberliga Süd, die Blue Devils Weiden, zu Hause mit 5:3. Schon am Donnerstag haben die Landsberger das nächste harte Spiel vor der Brust, dann geht es zum Tabellenzweiten Rosenheim (Spielbeginn 19.30 Uhr).

