Eishockey

29.09.2023

HC Landsberg testet gegen Ulm/Neu-Ulm Devils und einen neuen Spieler

Plus Der HC Landsberg bestreitet zwei Vorbereitungsspiele gegen die Ulm/Neu-Ulm Devils. Mit dabei ist zur Probe ein Eishockeyspieler mit Landsberger Vergangenheit.

Von Christian Mühlhause

Am Wochenende trägt der HC Landsberg erstmals in der Vorbereitung zwei Spiele aus, am Freitag und Sonntag, im Rhythmus wie es dann auch in der Saison in der Bayernliga sein wird. Gegner ist in beiden Fällen das Eishockey-Team aus Ulm/ Neu-Ulm. Das Rückspiel in Landsberg findet Sonntag ab 18 Uhr statt. Die Riverkings werden die Partien nutzen, um einen Spieler zu testen, der aus dem eigenen Nachwuchs und zuletzt für Buchloe auflief.

Landsbergs Trainer Martin Hoffmann will die Duelle mit dem Liga-Konkurrenten nutzen, um noch einmal einiges auszuprobieren. „Wir werden mit vier Reihen spielen und die auch noch mal umstellen. Zudem werden die Torhüter Michael Güßbacher und Moritz Borst je eine Partie bestreiten.“ Bislang haben beide die gleiche Einsatzzeit in den Vorbereitungsspielen erhalten.“

