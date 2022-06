HC Landsberg verpflichtet weiteren Verteidiger für die neue Oberliga-Saison

Der HC Landsberg bastelt weiter fleißig am Kader für die neue Saison in der Eishockey-Oberliga. Aus Passau holen die Riverkings einen Verteidiger.

Die Landsberg Riverkings können in diesen Tagen mit einem Neuzugang in der Verteidigung aufwarten. Vom Ligakonkurrenten Passau EHF Black Hawks wechselt Manuel Malzer an den Lech und wird die Defensivabteilung des HC Landsberg in der neuen Oberliga-Saison verstärken. Der 24-jährige Verteidiger durchlief die Nachwuchsmannschaften des EV Füssen, des Augsburger EV und der Kölner Haie, bevor er für den SC Riessersee und den EV Ravensburg über 50 Spiele in der DEL2 absolvierte. In der Eishockey-Oberliga schnürte er für Lindau, Sonthofen, Herne und Passau die Schlittschuhe. Dabei kam er bisher auf knapp 200 Spiele und annähernd 50 Punkte.

Über den 190cm großen Linksschützen äußert sich HCL-Coach Sven Curmann: „Manuel ist groß und körperlich robust. Dies ist eine Komponente, die unserem Spiel bisher manchmal gefehlt hat. Außerdem ist in der Lage, sich ins Spiel nach vorne einzuschalten. Er ist ein guter Schlittschuhläufer und hat uns bereits in den Trainingseinheiten zum Ende der letzten Saison überzeugt. Wir sind überzeugt, dass er uns in unserem Defensivspiel sehr weiterhilft und freuen uns auf die kommende Saison mit ihm.“

HC Landsberg organisiert ein Fieselturnier

Unterdessen laufen die Sommeraktivitäten im Verein auf Hochtouren. Vor Kurzem fand das erste großes Fieselturnier des HCL mit 17 Mannschaften in der Eishalle statt. Dabei setzte sich bei den Erwachsenen das Team Stauder and Friends mit einigen Landsberger Oberligaspielern im Kader im Finale knapp gegen das Team DVAG Füssen durch. In der Altersklasse U15 gewann der HC Play2win aus Bad Tölz gegen 123Focus aus Landsberg und in der Altersklasse U11 siegten die Fieselzwerge aus Kaufbeuren gegen die Blue Mighty Kings aus Landsberg. Nach diesem Erfolg sind sich die Verantwortlichen um Marcel Juhasz sicher, dass das Turnier im nächsten Jahr in die zweiten Runde gehen wird.

Erstmalig beteiligten sich die Riverkings vor Kurzem an der Ramadama-Aktion der Stadt Landsberg. Zahlreiche Nachwuchsspieler reinigten dabei die Umgebung des Fachmarkzentrums am Penzinger Feld von Unrat. Auch hier stand - wie beim Fieselturnier - nicht nur die gute Tat beziehungsweise der Sport im Fokus, sondern auch das gesellige Beisammensein. (AZ)

