Eishockey

vor 50 Min.

HC Landsberg will mit geschlossener Teamleistung aus der Krise

Die Riverkings spielen am Freitag daheim gegen Passau und am Sonntag in Regensburg. Es wird eine geschlossene Teamleistung nötig sein, um mal wieder Punkte aufs Tabellenkonto zu bekommen.

Plus Landsbergs Negativserie in der Eishockey-Oberliga soll gegen Passau und Regensburg enden. Der Trainer äußert sich zu den Gegnern und dem vergangenen Wochenende.

Von Christian Mühlhause

Am vergangenen Wochenende musste der HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga gegen die Topteams aus Rosenheim und Weiden antreten und kam, wie berichtet, böse unter die Räder. Am Ende waren es 21 Gegentore. Dieses Wochenende heißen die Gegner Passau und Regensburg. Trainer Fabio Carciola und der Vorstand des Vereins haben eine klare Forderung an die Mannschaft, die verletzungsbedingt auf einen Leistungsträger verzichten muss.

