HC Landsberg wird von Dingolfing für jeden Fehler bestraft

Ausgesprochen ärgerlich war die 4:5-Niederlage des HC Landsberg in Dingolfing. „Das Spiel hätten wir 8:6 gewinnen müssen“, sagt HCL-Trainer Martin Hoffmann. Dass man stattdessen mit leeren Händen den Heimweg antreten musste, lag zwar großteils, aber nicht nur, an seiner Mannschaft. Am Sonntag geht es für die Riverkings mit einem Topspiel weiter, ab 18 Uhr ist der ESC Kempten im Eisstadion zu Gast und das Team von Trainer Sven Curmann wird mit breiter Brust anreisen.

