Eishockey

13:37 Uhr

HC Landsberg zeigt sich verbessert – aber nicht gut genug

Ein Gegentor musste Andreas Magg bei doppelter Unterzahl in Lindau hinnehmen – am Ende das entscheidende für den Sieg der Gastgeber über den HC Landsberg.

Plus Der HC Landsberg verliert in der Eishockey-Oberliga das wichtige Spiel in Lindau. Wie Trainer Sven Curmann das Auftreten des Teams beurteilt.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es wäre ein extrem wichtiger Sieg gewesen für den HC Landsberg – am Ende fehlt dem Eishockey-Oberligisten nur ein einziges Tor, um zumindest zu punkten. In Lindau unterlagen die Riverkings mit 0:1 – trotz der Niederlage sieht es HCL-Trainer Sven Curmann als Statement.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen